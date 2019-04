NEWS MILAN – Massimiliano Allegri è un allenatore che da sempre divide. C’è chi lo considera un top e chi invece lo ritiene sopravvalutato. Spesso viene criticato per il fatto di non riuscire a far giocare bene le sue squadre. Un tema riemerso prepotentemente dopo l’eliminazione della Juventus in Champions League per mano dell’Ajax.

Ancora non è chiaro se Allegri rimarrà sulla panchina bianconera. C’è un contratto fino a giugno 2020, però alcune fonti non escludono un cambiamento da parte della dirigenza. Il presidente Andrea Agnelli ha già detto che il tecnico toscano rimarrà, però le sue parole non hanno convinto. Nelle prossime settimane si capirà meglio se effettivamente ci saranno variazioni alla guida della Juventus.

Intanto Allegri è stato ospite della trasmissione Che Tempo Che Fa su Rai 1 e prima dell’inizio della puntata ha avuto uno scambio di battute con Teo Teocoli, noto personaggio televisivo di fede milanista. Quest’ultimo ha detto all’allenatore che ha rimpianto la sua partenza dal Milan e la risposta del diretto interessato è stata: «Tra un paio d’anni ritorno al Milan». Tono scherzoso del tecnico della Juventus, che difficilmente tornerà dalle parti di Milanello nelle prossime stagioni. Dovesse lasciare subito Torino, possibile che voglia tentare un’avventura all’estero o magari prendere un anno di pausa prima di tornare in panchina.

