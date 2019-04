NEWS MILAN – Da diversi giorni circola il nome di Maurizio Sarri come possibile successore di Gennaro Gattuso nella prossima stagione. L’attuale allenatore del Chelsea è un profilo che piace alla dirigenza rossonera per come sa far giocare le proprie squadre e valorizzare i giocatori.

Anche se diverse indiscrezioni danno come molto probabile la separazione tra l’ex mister del Napoli e i Blues, in realtà non è detto che essa avvenga. Se la squadra dovesse riuscire a qualificarsi alla prossima Champions League, è possibile che Sarri rimanga a Londra. Il Chelsea attualmente è quarto in Premier League, nelle ultime due partite affronterà Watford e Leicester City. Inoltre non va dimenticata l’Europa League, in semifinale l’avversario è l’Eintracht Francoforte e il sogno di alzare il trofeo è concreto.

News Milan, Sarri vuole rimanere al Chelsea

Sarri stesso dopo Manchester United-Chelsea 1-1 ha confermato il proprio desiderio di rimanere a Londra: «La Premier League è meravigliosa – riposta Sky Sports – e vorrei restarci. Voglio rimanere al Chelsea, perché il livello è molto alto. L’atmosfera negli stadi è fantastica e mi piacerebbe restare qui. Sono sicuro che nel giro di due stagioni possiamo chiudere il gap rispetto a Manchester City e Liverpool. Quando arrivai a Napoli, l’anno prima la squadra aveva chiuso a 24 punti dalla Juventus. Nella mia prima stagione siamo arrivati a 9, nella seconda a 6 e nella terza a 4. È stato impossibile chiudere completamente il gap, ma siamo stati molto vicini a farlo».

Il tecnico toscano sembra abbastanza deciso di voler rimanere in Inghilterra. Ovviamente il suo futuro alla guida dei Blues dipenderà dai risultati. Nelle prossime partite si gioca tanto. Non dovesse essere confermato, comunque non mancheranno le alternative a Sarri. Oltre al Milan, anche altre società lo seguono con grande interesse.

