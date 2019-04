NEWS MILAN – È un momento davvero delicato per la squadra rossonera, sconfitta 2-0 a Torino e fuori dalla zona Champions League«».. In queste ore si è parlato del possibile esonero di Gennaro Gattuso, ma sembra che la dirigenza abbia deciso di confermarlo fino a fine campionato.

Tante le critiche rivolte all’allenatore del Milan per i risultati negativi e anche per il pessimo gioco visto in campo. Da oltre un mese il Diavolo è in grande difficoltà e sta compromettendo l’obiettivo del quarto posto. Non farcela rappresenterebbe un problema per lo sviluppo del processo societario. I soldi dei premi UEFA sono fondamentali per il bilancio e per avere maggiore margine di manovra sul calciomercato. Mancano quattro partite al termine del campionato e bisogna cercare di vincerle tutte.

Tra coloro che si schierano in difesa di Gattuso e che sono contrari al suo esonero c’è Clarence Seedorf. L’ex giocatore e allenatore del Milan, oggi commissario tecnico del Camerun, ha così parlato ai microfoni di Radio Rai Uno durante la trasmissione Radio Anch’io Sport: «Ritengo che non abbia granché senso licenziare un tecnico a stagione in corso, se non in casi estremi. Nella maggior parte dei casi non cambia niente. Spero che Rino non venga cacciato, anche perché non se lo merita. Alla prima stagione non è pensabile ottenere tutto subito, serve tempo per fare risultati. È necessario dimostrare unione, quella che non c’era quando ero io ad allenare il Milan».

Redazione MilanLive.it

