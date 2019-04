NEWS MILAN – Stando a quanto riportato da ‘Sportmediaset’, il Milan ha deciso di confermare Gennaro Gattuso fino al termine della stagione. La scelta è stata influenzata dalla mancanza di alternative concrete.

Mancano soltanto quattro partite al chiusura del campionato. I rossoneri sono passati dal quarto al settimo posto con la sconfitta contro il Torino. La qualificazione in Champions League è ancora possibile: mancano dodici punti e con un bottino pieno si potrebbe ancora sperare. Il quarto posto resta fondamentale per Elliott Management: Paolo Scaroni è stato chiaro, senza la maggior coppa europea il progetto della proprietà americana rallenterà. Il Milan ci proverà fino alla fine. Ancora con Gattuso in panchina.

Giunti non convince, no di Donadoni

Come spiega ‘Sportmediaset’, dopo una notte di riflessione, il Milan ha deciso di non attuare alcun ribaltone. E il motivo è abbastanza chiaro. Gattuso merita l’esonero in questo momento, senza nessun dubbio: ha perso totalmente il controllo tattico, tecnico ed emozionale della squadra. Pare che addirittura una parte dello spogliatoio gli remi contro. Ma Leonardo, Paolo Maldini e Ivan Gazidis sono praticamente costretti a continuare con lui per la mancanza di alternative. L’opzione Federico Giunti non convince: la sua Primavera rischia addirittura la retrocessione, affidargli la prima squadra creerebbe soltanto altre confusione. Roberto Donadoni non è disposto ad accettare la panchina per sole quattro giornate di campionato. Esclusa invece l’idea Leonardo, paventata stamattina da qualche giornale. Il Milan preferisce quindi portare avanti Gattuso fino a fine campionato per poi cambiare: l’addio è infatti inevitabile, al 100%. Il profilo che più piace al club secondo ‘Sportmediaset’ è sempre Maurizio Sarri, che potrebbe liberarsi dal Chelsea a fine anno. Ma queste sono riflessioni future: per il momento il ‘Diavolo’ resta così, con Rino alla guida. La speranza di centrare il quarto posto resta aperta, ma da oggi in poi non si può più sbagliare. E stavolta non si può più contare soltanto su se stessi…

Redazione MilanLive.it

