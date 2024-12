Svelati i quattro giocatori nel mirino di Fonseca: tecnico furioso

L’ultima prova europea a messo a nudo gli innumerevoli problemi difensivi del Milan: Fonseca ha le idee chiare, quattro giocatori nel mirino

La recete sfida europea di Champions League, in casa contro la Stella Rossa, è positiva soltanto per il risultato. Per il resto, rimangono i soliti problemi difensivi cui Paulo Fonseca sta cercando di metterci una pezza. Operazione non facile, l’intenzione è quella di cambiare immediatamente rotta, a partire dalla prossima gara interna di domenica contro il Genoa.

Una gara a questo punto fondamentale per il futuro del tecnico: non vincere, quindi anche pareggiare, impedirebbe al Milan di sognare una rincorsa al primo posto in classifica. Per tale ragione, in vista della prossima sfida in casa, il tecnico portoghese vuole vedere miglioramenti, soprattutto da parte di molti suoi interpreti che stanno attraversando un periodo difficile.

Oltre a Theo Hernandez, spiccano i vari Tomori, Loftus-Cheek e Calabria: tutti autori fino a questo momento di prove scialbe e incolori, specie sul piano difensivo.

Fonseca vuole cambiare: Tomori, Theo, Loftus-Cheek e Calabria sulla graticola

Lo sfogo dell’allenatore dopo la gara europea di mercoledì scorso sta a significare che la sinergia tra tecnico e giocatori non è ancora scattata: vero è che qualche miglioramento, rispetto soprattutto alla gara di Bergamo, si è intravisto, ma non basta ancora per rendere questo Milan la formazione schiacciasassi che l’ex Roma ha in mente da mesi.

Ai microfoni della stampa ha mostrato grande frustrazione, mentre a Milanello ha avuto colloqui stretti con Theo Hernandez, la cui miglior forma stagionale non si è nemmeno intravista all’orizzonte. I troppi problemi extra calcistici stanno forse distraendo il francese: Fonseca, senza avere tra le mani il Theo migliore, può dimenticare i suoi obiettivi stagionali.

Oltre al terzino scuola Real Madrid, ad essere stati messi nel mirino sono stati Davide Calabria, Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek. Tutti e tre hanno reso ben al di sotto dei loro standard qualitativi. Fonseca ha mostrato loro gli errori commessi contro la Stella Rossa e da qui in poi non accetterà altri cali di tensione, visto che la situazione non è semplice da gestire.

Sul piano difensivo il Milan deve ancora mostrare la sua visione migliore. E le prossime gare pre-natalizie contro Genoa (in casa) e Verona (in trasferta), potranno avere un significato importante. In caso di gare poco convincenti, a rischiare grosso è proprio il portoghese.