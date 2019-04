MILAN NEWS – Esonerare o non Gennaro Gattuso a quattro giornate dalla fine? Il dilemma in casa Milan, riferisce il Corriere dello Sport, sta per trovare la sua risposta definitiva.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Nella giornata odierna, infatti, potrebbe esserci il verdetto decisivo: nulla è ancora deciso, ma la quarta sconfitta nelle ultime 7 partite può aver chiuso in anticipo l’avventura di Rino sulla panchina rossonera. Sono due – rivela il quotidiano – le soluzioni per il ruolo traghettatore: la prima riguarda Leonardo, che in tal caso svestirà per un mese i panni da dirigente per un mese, o in alternativa il timone potrebbe essere affidato a Federico Giunti, tecnico della primavera milanista. Nella notte, intanto, sono stati fitti e frequenti i contatti anche con Elliott dopo il vertice a San Siro tra dirigenza e allenatore.

Rino – sottolinea il quotidiano – sa bene quello che può succedere e ieri ne ha parlato così: “Sono legato ai risultati come tutti gli allenatori. E la mia squadra sta facendo figuracce… Anzi, stiamo facendo fare figuracce ad un club storico come il Milan. Il primo responsabile sono io. Se sono a rischio esonero dovete chiederlo alla società: io mi sento responsabile e non mi tiro indietro perché, ripeto, ho responsabilità anche io. Se si guardano i risultati è giusto che venga messo sotto processo”.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it