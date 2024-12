Fonseca via senza Champions, tre nomi per la panchina rossonera

Paulo Fonseca dirà addio al Milan a fine stagione se non dovesse arrivare la Champions: ci sono già tre nomi per la sostituzione

La situazione di Paulo Fonseca al Milan è parsa sin da subito precaria. La sua panchina non è mai stata solidissima, accolto dallo scetticismo iniziale dalla piazza ed è continuato via via nel corso dei mesi. Non è entrato nel cuore dei tifosi e probabilmente nemmeno degli addetti ai lavori, d’altronde è difficile quando i risultati non arrivano e si fanno scelte impopolari come ad esempio quella di tenere fuori per scelta tecnica in alcune partite Rafael Leao.

L’ex Roma si è salvato dall’esonero in un paio di circostanze, grazie soprattutto alle vittorie nel derby e a Madrid, con Ibrahimovic che ha cercato di difendere la propria scelta fatta la scorsa estate. Ma è chiaro che tutto passa dai risultati: fino ad oggi il portoghese è riuscito a mantenersi in sella e a meno di clamorosi crolli, gli sarà data l’opportunità di chiudere la stagione. Poi verrà tracciato un bilancio.

Fonseca-Milan verso l’addio senza Champions, c’è già il nome del sostituto!

Tutto passa dalla qualificazione alla prossima Champions League. Senza il quarto (o quinto) posto che vale il pass per la competizione continentale più importante per club, l’attuale tecnico rossonero è destinato a salutare a fine stagione e il suo progetto verrà accantonato definitivamente. Fonseca resterà anche l’anno prossimo solo con un Milan in Champions, altrimenti, fallendo l’obiettivo minimo, si virerà su altri nomi. Sono in tre, al momento, quelli in cima alle preferenze della dirigenza.

I primi due corrispondono al nome di Maurizio Sarri e Max Allegri. Sono entrambi liberi, in cerca di una nuova e convincente opportunità. Probabilmente sono i due allenatori migliori attualmente senza panchina che il calcio italiano ha da offrire. Infatti, quando si vociferava di un possibile esonero del portoghese, erano loro due i profili più caldi. Entrambi hanno voglia di rimettersi in gioco e sicuramente la piazza meneghina potrebbe rappresentare la scelta giusta. Per il livornese si tratterebbe di un ritorno dopo lo scudetto nel 2011 e le diverse stagioni passate sotto al Duomo.

Il terzo nome, invece, è una new entry: Roberto De Zerbi. A dire il vero anche l’ex Sassuolo piace parecchio ed era già stato valutato in passato, ma al momento non è una pista percorribile in quanto allena il Marsiglia. A fine anno, ovviamente, tutto può tornare in discussione, soprattutto se dovesse arrivare l’offerta da una panchina big come il Milan. A quel punto è possibile che l’italiano scelga la squadra meneghina, comunque andrà la sua avventura in Francia.