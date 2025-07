La strategia del Milan per arrivare a Vlahovic, pronta l’offerta: l’affare si fa

La strategia del Milan per arrivare a Vlahovic: pronta l’offerta da fare alla Juventus per strappare il sì a Comolli, i dettagli

Quando siamo vicinissimi alla fine di luglio, il Milan ha due priorità di mercato: chiudere il prima possibile l’affare-telenovela Jashari e prendere un nuovo terzino destro che possa sostituire Walker ed Emerson Royal. Per quanto riguarda la prima questione, ci siamo: l’ultima offerta dei rossoneri, più alta di qualche milioni, potrebbe convincere il Bruges a dire sì e a finalizzare un’operazione che va avanti da oltre 40 giorni. Più complicata, invece, la seconda: Tare spinge per Guela Doué dello Strasburgo, ma la differenza fra domanda e offerta è molto ampia.

E, ad oggi, non sembrano esserci alternative convincenti. Bisognerà trattare ancora, ma è più probabile che alla fine i rossoneri andranno su un altro profilo (magari meno costoso), più simile ad Esupinan per costi. Dopodiché, il Milan deve pensare anche all’attacco, rimasto orfano di tre giocatori: Abraham è andato al Besiktas, Jovic è svincolato e Camarda si è trasferito in prestito al Lecce. Resta il solo Gimenez, che non convince nemmeno troppo Allegri. L’obiettivo designato è Dusan Vlahovic, un’opportunità di mercato.

Vlahovic-Milan, la strategia dei rossoneri

L’attaccante serbo è in uscita dalla Juventus: nonostante lo scarso rendimento, è riuscito ad arrivare a guadagnare 12 milioni a stagione grazie a delle clausole nel contratto. I bianconeri, che non possono più sostenere una spesa del genere, lo vogliono cedere e si è parlato anche di una possibile rescissione, ipotesi ad oggi da escludere. Presto Comolli, il nuovo direttore generale, incontrerà i suoi agenti per trovare una soluzione. Soluzione che potrebbe essere rossonera.

Il Milan sta studiando una strategia per arrivare ad un accordo con la Juventus. Secondo quanto riportato da La Repubblica, i rossoneri starebbero pensando ad un’offerta da 18 milioni per convincere i bianconeri a cedere l’attaccante. Una proposta che potrebbe soddisfare entrambe le squadre, ma il Milan potrebbe decidere anche di aspettare ancora di più per abbassare ulteriormente la cifra, magari verso la fine di agosto quando la Juventus avrà fretta di concludere prima della fine del mercato. Uno scenario che ovviamente Comolli vuole evitare ad ogni costo, per questo incontrerà presto gli agenti di Vlahovic. Una volta trovato l’accordo con la Juventus, il Milan dovrà poi capire come accontentare il ragazzo per quanto riguarda lo stipendio. Il serbo, attratto dall’idea di venire a Milano e di ritrovare Allegri, col quale c’è feeling personale più che tecnico, è consapevole che dovrà scordarsi quei 12 milioni attuali e dimezzarsi l’ingaggio. A 5-6 milioni a stagione si può chiudere.