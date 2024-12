Il centrocampista arriva a San Siro, nuovi affari per il Milan

Il calciatore è pronto a sbarcare a Milano, lo farà nella giornata di domani e il Milan lo osserverà da molto vicino

Ismael Bennacer non può bastare. Il Milan è pronto a mettere le mani su un nuovo centrocampista già durante la sessione di calciomercato.

La coperta è davvero corta e la dirigenza non può ignorarlo: Paulo Fonseca ha bisogno di rinforzi per migliorare un reparto, dove di fatto sta utilizzando solamente Tijjani Reijnders e Youssouf Fofana. L’idea principale, come più volte detto, è quella di acquistare un calciatore dalla Serie A, così da farlo inserire più facilmente.

In cima alla lista dei desideri c’è certamente Ricci, ma per il Torino di Urbano Cairo è incedibile. Tranne che non arrivi qualcuno che si presenti con un’offerta da oltre 30 milioni di euro. Difficile, se non impossibile, che lo faccia il Milan, che guarda dunque altrove. Attenzione così a Belahyane del Verona, che può dire addio ai gialloblu per 10/15 milioni di euro, e a Bondo del Monza. I brianzoli, al momento, però, sono poco propensi a salutarlo già a gennaio vista la situazione precaria di classifica e l’infortunio di Pessina. Ma il giocatore è parecchio apprezzato da Geoffrey Moncada.

Milan-Genoa, asse di mercato: Frendrup sbarca a San Siro col Grifone

Tra i profili cerchiati in rosso c’è, inoltre, sicuramente Morten Frendrup, che domani avrà la possibilità di sfidare il Diavolo con il suo Genoa.

Sarà un’occasione per mettersi in mostra e magari convincere definitivamente il club rossonero a puntare su di lui. Servono una quindicina di milioni di euro per strapparlo al Grifone. Le due società sono così pronte ad un confronto a San Siro, in occasione della partita, che avrà inizio alle ore 20.45. Ma sul tavolo potrebbero finire altri profili. Chissà che il Genoa non chieda informazioni per Luka Jovic, per arricchire un attacco che continua a non avere le giuste risposte, anche dopo l’arrivo di Mario Balotelli. Attenzione, inoltre, però, soprattutto al possibile asse con il Milan Futuro. In Liguria potrebbero dunque sbarcare in prestito dei calciatori che farebbero comodo a Vieira: uno su tutti è Kevin Zeroli, ma occhio anche a Mattia Liberali e Chaka Traore. Non va sottovaluta, infine, la possibilità Pellegrino, che tornerà al Milan dall’Argentina ed è pronto a vivere una nuova esperienza, magari in Italia.