Futuro Conceicao, l’annuncio di Moncada prima di Bologna-Milan

Il futuro di Conceicao sarà il tema più caldo dopo questa finale di Coppa Italia: in merito è arrivato un importante annuncio prima di Bologna-Milan

Il Milan è in campo per la finale di Coppa Italia contro il Bologna: è l’occasione, per i rossoneri, di portare a casa il secondo trofeo di questa stagione dopo la Supercoppa Italiana vinta a gennaio. La stagione, indipendentemente dal risultato finale di questa finale a Roma, resta un disastro, soprattutto per la mancata qualificazione alla prossima Champions League dopo quattro anni di fila.

Una finale importante per Sergio Conceicao, che potrebbe veder aumentare le sue chance di permanenza in caso di vittoria del titolo ma bisognerà capire se anche lui ha voglia di andare avanti. Nelle sue ultime uscite pubbliche ha fatto capire che, al termine di questa stagione, avrà qualcosa da dire. Di questo, e non solo, si è parlato nell’intervista nel pre-gara con Geoffrey Moncada, presente all’Olimpico insieme a Ibrahimovic e a Giorgio Furlani, ai microfoni di Sportmediaset.

Moncada e il futuro di Conceicao: “Non dipende dalla finale”

Prima di Milan-Bologna, Furlani aveva parlato ai microfoni di Sky Sport e di DAZN spiegando che c’è massima fiducia nei confronti dell’attuale allenatore. Dice la stessa cosa anche Moncada: “Non dipende da stasera. Abbiamo massimo fiducia in lui, è un grande lavoratore“, le dichiarazioni del direttore tecnico rossonero. Che dovrebbe restare nonostante gli errori clamorosi commessi nelle ultime due stagioni: ogni suo acquisto, tranne pochissime eccezioni, è stato sbagliato.

“Lavoro ogni giorno con Sergio e Zlatan, sa vincere questo tipo di partite. E’ molto forte su questo“, ha concluso per quanto riguarda questo argomento Conceicao. Un altro tema molto caldo è quello relativo ai rinnovi di contratto di Theo Hernandez e Maignan. Moncada non fa altro che rispondere allo stesso modo di sempre: “Stiamo lavorando. Stasera pensiamo alla partita. A fine stagione sarà tutto più chiaro“. Tutto rimandato quindi a fine stagione, ma in realtà ad oggi per Theo Hernandez non c’è ancora un’offerta concreta mentre per Maignan si parlava di accordo raggiunto da diverso tempo, ma l’annuncio tarda ad arrivare. L’unico ad aver rinnovato ufficialmente ad oggi è Tijjani Reijnders, sul quale però circolano delle voci in merito ad un interessamento molto forte del Manchester City (pronto a mettere sul piatto 70 milioni) e del Real Madrid. Vedremo cosa accadrà con l’olandese, adesso priorità a questa finale di Coppa Italia con la speranza di portarla a casa: stasera il Milan ha tutto da perdere.