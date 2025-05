Il Milan pesca in Seria A: nuovo attaccante in saldo, che affare

Il club rossonero valuta le occasioni a costo non esagerato per il prossimo mercato estivo: un centravanti che gioca in Italia può tornare utile.

Senza qualificazione alla prossima Champions League, il Milan avrà meno risorse da poter reinvestire sulla campagna acquisti e dovrà anche pensare a fare qualche cessione onerosa. Pur avendo migliorato in modo netto il bilancio negli ultimi anni, partecipare alla massima competizione UEFA per club rimane fondamentale sia per avere i conti in ordine sia per avere un certo budget per il calciomercato.

Questo non significa necessariamente dover cedere i migliori giocatori per poter comprare, però chi non è centrale nel progetto dovrà essere venduto a buone condizioni. E la dirigenza dovrà essere brava a trattare prezzi non esagerati per gli acquisti, sfruttando anche qualche occasione che si potrebbe presentare sul mercato. Ci sono calciatori interessanti anche in squadre di medio-bassa classifica, chi retrocede può cambiare aria senza spendere cifre stellari.

Calciomercato Milan, colpo in Italia: possibile occasione

In Serie A il Monza è già retrocesso e ci sono Empoli e Lecce in zona retrocessione, col Venezia appena un punto sopra il terzultimo posto e il Parma a +4, mentre Cagliari e Verona sono a +5 a due giornate dalla fine. Quella che andrà in Serie B si ritroverà inevitabilmente a dover addio ai propri migliori giocatori e qualcuno partirà con un prezzo ribassato rispetto a quello che si può stabilire restando nel massimo campionato. Salvo alcune eccezioni, la dinamica è questa.

Nel Lecce un calciatore che sicuramente è destinato a cambiare maglia nel mercato estivo è Nikola Krstovic. Il 25enne serbo-montenegrino ha realizzato 12 gol e 3 assist in 36 presenze stagionali. L’allenatore Marco Giampaolo si affida soprattutto a lui per cercare di conquistare la salvezza. Nell’ultima giornata di Serie A contro il Verona ha ritrovato la via del gol e sarà importante ripetersi negli ultimi due turni contro Torino e Lazio.

Secondo quanto rivelato dal giornalista Orazio Accomando di DAZN, sia il Milan sia la Fiorentina hanno effettuato un sondaggio per Krstovic. Ovviamente, il prezzo del cartellino sarà condizionato dall’esito del campionato del Lecce. A gennaio si parlava di una cifra sui 25 milioni di euro, ma in caso di retrocessione della squadra pugliese la valutazione potrebbe scendere ad almeno 18-20 milioni. Da considerare eventuali bonus ed eventuali contropartite tecniche, magari il prestito di un giovane.

Krstovic al Milan sarebbe il vice di Santi Gimenez, se Tammy Abraham e Luka Jovic dovessero partire. Alla Fiorentina, invece, potrebbe anche trovare la titolarità in caso di cessione di Moise Kean. Da vedere se il nazionale montenegrino sarà all’altezza di piazze così esigenti.