CALCIOMERCATO MILAN – In Inghilterra negli ultimi giorni si fa un gran parlare delle prestazioni sotto tono di David De Gea, fortissimo portiere spagnolo del Manchester United.

Il numero uno iberico è finito sotto la gogna dei media dopo le ‘papere‘ piuttosto clamorose effettuate contro Everton e Chelsea, errori che sono costati alla squadra di Manchester almeno 5 punti in meno in classifica e il mancato aggancio alla zona Champions League. Errori marchiani non da lui, ma pare che l’ambiente britannico non stia più supportando De Gea.

Calciomercato Milan, Donnarumma sostituirà De Gea a Manchester?

Dall’Inghilterra dunque sono certi: il futuro della porta del Manchester United non sarà più a discapito di De Gea, che non ha più la fiducia della società e dei suoi tifosi e potrebbe cambiare aria in estate, con l’ok del tecnico Ole Gunnar Solskjaer. La BBC ha scritto di recente di una possibile cessione al PSG, club nel quale già milita un certo Gigi Buffon, ormai però giunto a fine carriera, e che potrebbe accogliere anche De Gea per avere una coppia di portieri internazionali davvero invidiabili.

In caso di reale cessione dello spagnolo il Manchester dovrà mettersi al lavoro per trovare un altro portiere titolare: si vocifera di Jan Oblak, numero uno dell’Atletico Madrid, ma non va sottovalutata la pista Gianluigi Donnarumma. Il classe ’99 del Milan è sempre stato apprezzato dalle parti di Old Trafford e potrebbe tornare di moda per sostituire l’anno prossimo De Gea. Una eventualità agevolata nel caso in cui il Milan non dovesse centrare la qualificazione in Champions: in questo caso sventurato i rossoneri sarebbero costretti a compiere un paio di grosse plusvalenze di mercato, magari andando a sacrificare proprio Donnarumma, portiere talentuoso e prezioso valutato almeno 60 milioni di euro di cartellino.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

