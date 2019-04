CALCIOMERCATO MILAN – Continua il buon momento di Everton Sousa Soares. L’esterno offensivo del Gremio de Porto Alegre è andato nuovamente in gol domenica. Dopo la doppietta in Coppa Libertadores contro il Club Libertad Asuncion, ha segnato anche domenica nella prima giornata del Brasileirao 2019.

La sua squadra ospitava il Santos ed è stata sconfitta 2-1. La rete del Gremio porta proprio la firma di Everton, che con una giocata personale molto rapida in area è riuscito a battere il portiere avversario. Una prodezza che sicuramente non avrà lasciato indifferente il Milan, che da tempo lo sta monitorando e che avrebbe bisogno di un giocatore con le sue caratteristiche in organico.

-> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle ultime news di calciomercato Milan, LEGGI QUI.

Calciomercato Milan, Everton segna al Santos: Leonardo accelera?

Non è un mistero il forte interesse di Leonardo nei confronti di Everton. Il direttore generale dell’area tecnico-sportiva rossonera ha già avviato dei contatti, sia con l’entourage del calciatore che con il Gremio stesso. Per il talento brasiliano approdare al Milan rappresenterebbe un sogno che si realizza, inoltre avrebbe anche la possibilità di giocare col connazionale Lucas Paquetà.

Ma l’operazione non si presente affatto semplice. Se raggiungere un accordo con gli agenti di Everton non appare un’impresa complicata, lo è invece raggiungere un’intesa col club di Porto Alegre. Nel contratto del giocatore è presente una clausola rescissoria da 80 milioni di euro, una cifra altissima e che il Gremio sa di non poter ottenere. Ma la richiesta minima sembra essere attorno ai 40 milioni, comunque tanti. Il Milan senza Champions League difficilmente potrà impegnarsi a fare un investimento del genere, a meno che non venda altri giocatori per ottenere il denaro necessario.

Da non dimenticare che sulle tracce di Everton ci sono pure società della Premier League, in particolare Manchester City e Liverpool. Ai Citizens e ai Reds non mancano le risorse economiche per condurre in porto una eventuale trattativa. Vedremo se Leonardo sarà in grado di poter accelerare per assicurarsi il talento 23enne oppure se dovrà lasciare via libera alla concorrenza.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it