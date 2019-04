NEWS MILAN – L’acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus è stato sicuramente tra i colpi di calciomercato più eclatanti della storia. Nessuno si aspettava che potesse lasciare il Real Madrid, dove aveva vinto tutto ed era considerato un dio, per venire in Italia.

Eppure CR7 è approdato in Serie A e ha confermato la propria classe, nonostante i 34 anni. E avrebbe potuto arrivare da noi già in passato. Quando militava nello Sporting Lisbona la stessa Juventus fu molto vicina ad acquistarlo, ma Marcelo Salas rifiutò di trasferirsi in Portogallo e l’operazione sfumò. L’allora astro nascente del calcio portoghese andò al Manchester United, ereditando la maglia numero 7 di David Beckham e rivelandosi un grande campione.

News Milan, la rivelazione di Kutuzov su Cristiano Ronaldo

Ai tempi dello Sporting Lisbona, però, sembrava molto interessato anche al Milan. Come compagno di squadra aveva Vitali Kutuzov, che nel 2001 era approdato a Milanello e che nell’estate successiva si trasferì in Portogallo. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex giocatore bielorusso ha fatto delle rivelazioni interessanti: «Cristiano sapeva che arrivavo dal Milan e mi faceva mille domande: a quei tempi vestire la maglia rossonera era il top assoluto. Mi chiedeva di Maldini, Costacurta, Inzaghi e Sheva. E del centro sportivo di Milanello, all’epoca all’avanguardia nel mondo come qualità del lavoro sui calciatori. Voleva sapere come si allenavano i campioni di quella squadra e come progredivano fisicamente».

Kutuzov svela il grande interesse che Cristiano Ronaldo aveva per l’ambiente rossonero. Allora la squadra allenata da Carlo Ancelotti era ricca di campioni. Non risultano trattative vere per portare CR7 a Milanello, però un talento come lui avrebbe fatto sicuramente comodo e avrebbe potuto crescere bene in un gruppo come quello. Una cosa testimoniata da Ricardo Kakà, arrivato nel 2003 e presto rivelatosi un fenomeno. Siamo certi che pure il portoghese averebbe fatto un percorso simile se fosse approdato al Milan.

Redazione MilanLive.it

