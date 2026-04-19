Pagelle Verona-Milan 0-1, il migliore e il peggiore in campo

Le pagelle di Verona-Milan, il migliore e il peggiore in campo dei rossoneri che vincono 1-0 e blindano la Champions
Il migliore
Della partita di oggi si salvano solo i tre punti, e quindi il migliore in campo non può essere che l’autore del gol che ha permesso al Milan di blindare la qualificazione alla prossima Champions League: è Adrien Rabiot, l’uomo in più della stagione rossonera (insieme a Luka Modric).
Il peggiore
Partita negativa di Davide Bartesaghi, apparso scarico sotto tutti i punti di vista. Diverse errori nelle scelte, oltre che in evidente difficoltà sul piano fisico e tecnico.
Verona-Milan, i voti dei rossoneri
MAIGNAN 6
TOMORI 6
GABBIA 6,5
PAVLOVIC 6
ATHEKAME 5
FOFANA 5,5
MODRIC 6,5
RABIOT 7
BARTESAGHI 4,5
LEAO 6
PULISIC 5,5