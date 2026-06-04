Il futuro di Pervis Estupiñán al Milan è tutt’altro che definito. Arrivato per rinforzare la corsia sinistra rossonera, l’esterno ecuadoriano non è riuscito a diventare un punto fermo della squadra e nelle prossime settimane potrebbe finire sul mercato.

In casa Milan c’è la consapevolezza che una cessione potrebbe rappresentare una soluzione utile sia dal punto di vista tecnico sia da quello economico. Per questo motivo a Milanello si guarda con particolare attenzione al Mondiale, competizione nella quale Estupiñán avrà la possibilità di mettersi in mostra con la maglia dell’Ecuador.

Una buona manifestazione potrebbe infatti attirare l’interesse di diversi club internazionali e, soprattutto, contribuire ad aumentare il valore del cartellino. Un aspetto che il Milan segue con grande interesse, considerando che il giocatore continua ad avere estimatori soprattutto in Premier League e nella Liga.

Al momento non esistono trattative concrete, ma l’idea di una separazione a fine estate non viene esclusa. Molto dipenderà dalle offerte che arriveranno e dal rendimento che Estupiñán saprà garantire durante il Mondiale.

La speranza del Milan è chiara: vedere il laterale protagonista sulla scena internazionale per creare nuove opportunità di mercato e massimizzare un’eventuale cessione. Il suo futuro resta aperto, ma i prossimi mesi potrebbero risultare decisivi.