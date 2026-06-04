Milan Futuro, nessun dubbio: la seconda squadra sarà confermata | ML

Il Milan Futuro proseguirà anche in vista della prossima stagione. Nella giornata di oggi si è parlato di un possibile addio alla seconda squadra da parte del club, ma il tutto è stato smentito.

L’intenzione della società, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, è quella di proseguire con il Milan Futuro dando la possibilità ai giovani della squadra di poter trovare spazio. Resta ora da capire chi sarà il prossimo allenatore della squadra considerato il fatto che Massimo Oddo ha già salutato il club.