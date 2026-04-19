Champions blindata, Allegri ancora al Milan: annuncio ufficiale

Le dichiarazioni del tecnico rossonero non lasciano davvero più dubbi: ecco le sue parole dopo la vittoria contro il Verona

L’obiettivo era vincere e il successo è arrivato. La prestazione offerta dagli uomini di Massimiliano Allegri non è stata certamente esaltante, ma il Diavolo aveva assoluto bisogno dei tre punti per blindare la qualificazione alla prossima Champions League.

Ci ha così pensato Adrien Rabiot a mettere la firma sulla vittoria. L’uomo del tecnico livornese ha lasciato il segno, come è accaduto più volte in questa stagione. Ora si può pensare davvero al futuro. Un futuro con Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan

“Il mio pensiero è sul Milan. Abbiamo iniziato un percorso insieme e lo proseguiremo insieme”. Parole chiare del tecnico livornese che a DAZN ammette di non aver ricevuto alcuna telefonata dalla Nazionale.

Oggi contava solo il risultato: “Giocare qua a Verona è sempre complicato, indipendentemente dal fatto che il Verona ha fatto solo 18 punti… Hanno delle folate che se gliele concedi rischi di perdere gol. Poi si poteva fare meglio tecnicamente, ma in questo momento bisogna badare al sodo, portare a casa il risultato ed arrivare all’obiettivo Champions”.