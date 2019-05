Oggi grande spavento per Iker Casillas, che dopo l’allenamento con il Porto ha avuto un infarto miocardico ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Operato dall’equipe medica, ora è fuori pericolo come riportato dai media portoghesi.

Tanti i messaggi di vicinanza all’esperto portiere 37enne, campione del Mondo con la Spagna, e vincitore tra i tanti trofei anche di 2 Europei e 3 Champions League con il Real Madrid. Tra i messaggi ricevuti, anche quello di Paolo Maldini, che sui propri profili social ha scritto: “Forza Iker, sei un combattente, tutto andrà per il meglio amico mio”. Da capitano a capitano. Maldini e Casillas si sono spesso sfidati in Champions League nelle storiche sfide tra Milan e Real Madrid, in cui erano i due capitane delle squadre. Tra i due ne è nata una grande stima e amicizia.

L’AC Milan ha condiviso un messaggio di vicinanza a Casillas su Twitter: “Ogni rossonero desidera un recupero sicuro e completo, Casillas. Non vediamo l’ora di rivederti sul campo Iker!”.

Anche il portiere rossonero Pepe Reina, sempre tramite i social, ha scritto un messaggio d’affetto per l’ex compagno in nazionale. I due hanno condiviso insieme tanti successi con la Spagna dominatrice del mondo dal 2008 al 2012: “Con quel cuore così grande, non ho alcun dubbio che tutto rimarrà soltanto uno spavento, fratello ❤️ coraggio! 💪🏻“

Every Rossonero wishes a safe and full recovery to @IkerCasillas. We can’t wait to see you back on the pitch Iker! — AC Milan (@acmilan) 1 maggio 2019

Con ese corazón tan grande no tengo dudas de que todo se quedará en un susto hermano ❤️ Mucho ánimo!! 💪🏻 pic.twitter.com/38tyu7YD0s — Pepe Reina (@PReina25) 1 maggio 2019

