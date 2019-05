NEWS MILAN – Il mese di maggio sarà decisivo sotto più aspetti per Inter e Milan. Innanzitutto le due squadre si stanno giocando l’accesso alla prossima Champions League e devono fare meglio possibile nelle ultime quattro giornate del campionato. Inoltre, c’è l’ormai questione inerente lo stadio da risolvere.

Entro fine mese ci sarà l’incontro tra Inter, Milan e Comune di Milano per fare il punto della situazione. A Palazzo Marino attendono il progetto dettagliato del nuovo impianto che i due club vorrebbero costruire in zona San Siro, vicino a dove già sorge il Giuseppe Meazza. Come riportato dal quotidiano Tuttosport, è importante disporre di una documentazione precisa prima dell’esame finale del Piano di Governo del Territorio.

News Milan, progetto nuovo stadio presentato al Comune entro fine maggio

Le due società calcistiche si sono rivolte a consulenti di prestigio in ambito finanziario, legale e architettonico. A breve potranno presentare il proprio progetto con tutti i dettagli specifici su costi, capienza, parcheggi, servizi e tutti quegli aspetti che sono fondamentali. La data dell’incontro non è stata ancora fissata, ma comunque Inter e Milan non andranno oltre fine maggio. Il sindaco Giuseppe Sala ha chiesto ai club di esprimere con chiarezza i propri propositi, presentando il piano concreto per la costruzione del nuovo stadio.

L’innovativo impianto sportivo che Inter e Milan vorrebbero realizzare costa circa 700 milioni di euro e i lavori verrebbero completati prima dell’inizio della stagione 2022-2023. Ma bisogna raggiungere un accordo con il Comune di Milano. Se non dovesse essere trovato, non è escluso che si possa trovare un’altra soluzione. Già il presidente rossonero Paolo Scaroni non aveva escluso di lasciare zona San Siro per trasferirsi in un’altra fuori Milano. Più volte è stato citato Sesto San Giovanni come luogo adatto, eventualmente, per realizzare lo stadio.

Redazione MilanLive.it

