CALCIOMERCATO MILAN – E’ certamente uno dei maggiori talenti in forza al nostro campionato, come confermato dal fatto che abbia un numero enorme di estimatori.

Rodrigo De Paul, fantasista dell’Udinese, è stato accostato a diversi club italiani ed esteri. Tra questi anche il Milan, squadra che è alla ricerca di un esterno offensivo di qualità e di talento che possa dare una sterzata alla manovra d’attacco. Ma difficilmente l’argentino classe ’94 sarà l’uomo designato a tale ruolo.

Calciomercato Milan, De Paul vicinissimo al Napoli

De Paul dunque, secondo le ultime indicazioni di Tuttomercatoweb.com, dovrebbe diventare presto un calciatore del Napoli. Tra i tanti club interessati la squadra partenopea pare essersi guadagnata un ottimo vantaggio sulle rivali per arrivare al numero 10 dell’Udinese che era sulla lista anche di club come Milan, Inter, Juventus e Siviglia. Il club azzurro dovrebbe spendere 35 milioni di euro per il cartellino di De Paul, valutazione più che appropriata per un calciatore come lui, più 2,5 milioni netti a stagione per lo stesso calciatore sudamericano che avrebbe persino dato il suo benestare.

Un peccato per il Milan, che battendo la concorrenza si sarebbe assicurato le prestazioni di un calciatore di ottimo livello tecnico, abile a giocare sia da ala offensiva sia da trequartista centrale. Il Napoli di Ancelotti probabilmente avrà la meglio dando ancor più classe e dinamismo al suo reparto offensivo.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

