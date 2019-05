MILAN NEWS – Non è proprio un bel momento in casa Milan. I rossoneri vengono da un periodo davvero difficile sia per l’umore che per i risultati ottenuti.

Sembra che il gruppo rossonero faccia fatica a ricompattarsi ed a dare risposte positive dopo i recenti problemi sul campo e fuori. Intanto, secondo le indiscrezioni raccolte da Sportmediaset, oggi Gennaro Gattuso avrebbe strigliato la squadra, cercato di dare una scossa importante per le prestazioni decisamente sottotono delle ultime settimane.

Urla forti più del solito da parte dell’allenatore del Milan, che sente la pressione addosso ma allo stesso tempo ha voglia di terminare la stagione al massimo delle sue qualità e nel miglior modo possibile. Il gruppo però è apparso stanco e sfiduciato, quasi scarico sia per via delle critiche piovute addosso negli ultimi tempi, sia perché il futuro della squadra rossonera appare ancora una volta enigmatico e non così solido.

Le notizie su un sicuro addio di Gattuso a fine stagione, che verrà rimpiazzato da un altro tecnico, ha scosso l’ambiente. I calciatori hanno capito che mister Rino non resterà e appaiono dunque sfiduciati, quasi demotivati. Tocca allo stesso ex centrocampista e anima del Milan cercare di toccare le corde giuste per rialzare il morale, a prescindere da quello che sarà il suo futuro personale e professionale.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

