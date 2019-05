CALCIOMERCATO MILAN – Il futuro della rosa del Milan dovrebbe riguardare calciatori giovani e ricchi di talento, tra i più brillanti a livello internazionale.

E’ ciò che prevede quanto meno il progetto tecnico dettato da Leonardo e dal nuovo capo osservatori Geoffrey Moncada, scopritore di talenti assoluti. E proprio in tal senso arriva un’indiscrezione intrigante che riguarda un calciatore, non giovanissimo ma ancora in crescita costante, che potrebbe fare comodo al Milan del domani e che in passato era già stato accostato ai destini rossoneri.

Calciomercato Milan, Quintero piace al club rossonero

Dalla Spagna arriva l’indiscrezione di un rinnovato interesse per Juan Quintero; si tratta di un fantasista, abile a giocare anche come esterno d’attacco, che milita attualmente nel River Plate. Il calciatore classe ’93 è già abbastanza conosciuto in Italia visto che da giovanissimo ha militato nelle fila del Pescara, prima di tentare l’avventura internazionale al Porto.

Secondo il quotidiano sportivo Don Balòn pare che i dirigenti del Milan si stiano muovendo per Quintero con un’offerta da 25 milioni di euro che sarebbe pronta per convincere il River a cedere il proprio gioiello. Un’operazione costosa che però sulla carta non sembra proprio una priorità per il Milan del prossimo anno: in primis per le condizioni atletiche e fisiche di Quintero, attualmente ai box per un grave problema al ginocchio. Poi per il costo elevato dell’operazione (il colombiano vale al massimo 10-15 milioni secondo le valutazioni attuali di Transfermarkt.it) e anche per il ruolo del calciatore in questione che sembra molto simile a quello di Lucas Paquetà, elemento sul quale il Milan ha investito ciecamente.

Il centrocampista sudamericano potrebbe essere dunque un’ipotesi importante, anche se i rossoneri in realtà dovrebbero orientarsi su altre piste in prospettiva futura.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

