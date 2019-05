MILAN NEWS – Il campionato italiano non è ancora finito ma già si fa un gran parlare del possibile valzer di allenatori e panchine che potrebbe coinvolgere tutte le big della Serie A.

In questo calderone di rumors e notizie il nome di Antonio Conte è uno dei più gettonati. L’ex commissario tecnico italiano si è liberato dal Chelsea e dopo l’ultimo anno sabbatico sembra pronto a tornare in sella. La Roma è il club che, secondo i media nazionali, sarebbe più vicino ad ingaggiare Conte come nuovo allenatore, visti i recenti contatti. Ma un’indiscrezione odierna lanciata dai francesi de L’Equipe potrebbe cambiare le carte in tavola.

Pare che la Roma abbia iniziato i contatti con José Mourinho, allenatore portoghese molto rinomato che è stato allontanato dal Manchester United. L’uomo, noto in Italia per i precedenti vincenti con l’Inter, sarebbe il nuovo obiettivo dei giallorossi anche se un eventuale ingaggio dipenderà dalla qualificazione in Champions League della formazione attualmente guidata da Ranieri.

Dunque, se fossero confermati tali rumors, la corsa a Conte si riaprirebbe in maniera evidente: il Milan è uno dei club che sarebbe intrigato dall’idea di affidarsi all’ex juventino, che però è seguito anche da Inter, Juventus e diverse società estere. Mancano 4 giornate alla fine del campionato ma il mercato allenatori è già nel vivo.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

