MILAN NEWS – Il momento è piuttosto critico e negativo, il futuro del Milan sempre più incerto. Nonostante questo c’è qualcosa su cui i rossoneri possono sempre fare affidamento.

Si tratta dell’affetto, del seguito e del sostegno del proprio pubblico, che anche domani sera, nel monday-night di campionato contro il Bologna, dovrebbe affollare gli spalti di San Siro per aiutare la squadra di Gennaro Gattuso ad uscire dalla crisi e tornare alla vittoria e a sperare alla zona Champions League.

Il dato fornito oggi dal Corriere dello Sport è piuttosto positivo: saranno oltre 50 mila i tifosi rossoneri presenti domani sugli spalti del ‘Meazza’ per tifare un Milan che ha bisogno come il pane del sostegno dei supporter. Nessuna contestazione prevista in tale contesto, ma solo grande tifo come è sempre stato assicurato dalla curva milanista.

Se però l’esito dell’incontro con il Bologna dovesse essere poco favorevole sarebbe difficile per il Milan evitare fischi e cori di disapprovazione, visto che il sogno di tornare a disputare la massima competizione europea per club inizierebbe a svanire definitivamente. Un peccato, visto che negli ultimi due anni la media spettatori per le gare del Milan a San Siro si è alzata notevolmente: in questa stagione i rossoneri vantano circa 54 mila tifosi presenti a partita, davvero ottimi numeri nonostante la squadra di Gattuso abbia raccolto finora più delusioni che soddisfazioni.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

