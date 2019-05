NEWS MILAN – Questa stagione sarà probabilmente ricordata come quella dei rimpianti. Il Milan la scorsa settimana ha perso il quarto posto ed è scivolato al settimo. Ora deve provare a risalire e ha quattro partite a disposizione.

Di queste, l’Atalanta non ha sbagliato la prima. La squadra di Gasperini oggi ha vinto 3-1 contro la Lazio all’Olimpico. Passo falso invece della Roma, fermata sull’1-1 dal Genoa al ‘Luigi Ferraris’. Succede tutto negli ultimi dieci minuti: Stephan El Shaarawy ha portato in vantaggio i suoi all’82’, poi al 90′ la rete del pareggio di Romero. Nei minuti di recupero l’arbitro Mazzoleni ha concesso un rigore solare ai rossoblu, ma Antonio Sanabria si fa neutralizzare da Antonio Mirante. Finisce quindi in pareggio.

Con una vittoria contro il Bologna, il Milan aggancerebbe il quinto posto a pari punti proprio con la squadra di Claudio Ranieri (ma in vantaggio per il discorso scontri diretti). I rossoneri rimarrebbero così a meno tre punti dall’Atalanta, ancora quarta. A tre giornate dalla fine, tutto può ancora succedere. Ma gli uomini di Gennaro Gattuso non possono più fallire: una non vittoria domani a San Siro potrebbe significare il definitivo addio alle ambizioni Champions League. Un finale di campionato tutto da vivere.

Redazione MilanLive.it

