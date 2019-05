NEWS MILAN – Uno dei migliori in campo di Milan–Bologna è stato Ignazio Abate. Il terzino si è messo completamente a disposizione dando una grande lezione a chi si crede già arrivato.

Intervenuto a ‘Sky Sport’, il capitano di questa sera dei rossoneri ha così analizzato la gara: “Ringrazio i mister, ma già sapevo la stima che ha nei miei confronti. Abbiamo lasciato troppi punti per strada. Dopo il derby c’è stato un crollo a livello mentale. Oggi dovevamo portarlo a casa, in uno stadio non facile. Bisogna mantenere la calma, perché se metti la determinazione poi riesci ad avere la meglio. La vittoria è meritata“.

Sulla lite fra Gennaro Gattuso e Tiemoué Bakayoko: “Io credo che a tre giornate dalla fine è inutile parlare di queste cose. Non devono accadere queste cose. Ma il nostro allenatore sa gestirle. Abbiamo meritato di andare in ritiro. Ognuno di noi deve guardarsi dentro e giudicarsi. Indossare questa maglia non è facile, bisogna fare sacrifici. Speriamo di finire bene: sarà difficile, ma non possiamo mollare. Nel calcio può succedere di tutto“.

Sui tanti infortuni: “Già quando ci furono dodici infortuni tutti si fecero trovare pronti. Ci siamo adattati, ricompattati. Poi si è inceppato qualcosa. Siamo in difficoltà a livello mentale, inutile negarlo. Ma ora manca troppo poco… Condizione o no, abbiamo le qualità per provare fino all’ultimo“.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it