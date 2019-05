NEWS MILAN – Il Milan è arrivato a San Siro per la sfida di stasera contro il Bologna. Nel pre-partita, ai microfoni di Milan TV, Mateo Musacchio ha rilasciato un’intervista in cui parla dell’importanza del match di stasera, ultima chiamata per sperare nel quarto posto.

-> Per seguire tutte le news Milan, CLICCA QUI <-

Il difensore spagnolo sarà titolare stasera nell’11 rossonero scelto da Gattuso. Ecco le sue parole relativamente al match di stasera: “In ritiro abbiamo lavorato tanto e fatto gruppo, tutti insieme. Ognuno di noi sa cosa ci giochiamo oggi e siamo pronti, siamo preparati alla battaglia. Oggi vincere è l’unico risultato, l’unica strada per arrivare all’obiettivo. Non c’è altro, solo vincere”.

E questa sera in difesa il Milan sarà ancora una volta risicato. Come già successo nel corso della stagione, tra novembre e dicembre, Gattuso è praticamente obbligato alle scelte visti gli infortuni di Calabria e Caldara, le condizioni fisiche non al massimo di Conti (in panchina) e la squalifica di Alessio Romagnoli per il rosso contro il Torino. Musacchio sa bene cosa bisogna fare: “Dobbiamo tornare compatti”.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it