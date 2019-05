NEWS MILAN BOLOGNA – Sinisa Mihajlovic si è concesso ai microfoni di Sky Sport al termine di Milan-Bologna, match valido per la 35ª giornata del campionato Serie A 2018/2019. Per lui una serata particolare, visto che in passato ha allenato la squadra rossonera.

Queste le parole del tecnico serbo sull’andamento e il risultato della sfida di San Siro: «Penso che abbiamo fatto un’ottima gara. Nel primo tempo dovevamo chiudere con due gol di vantaggio, invece abbiamo finito sull’1-0. Siamo riusciti ad accorciare le distanze. Sono successi un po’ di casini… Dispiace per la sconfitta, ma sono arrabbiato per le espulsioni prese. Lunedì ci giochiamo la stagione… Perdere a Milano ci può stare, noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare. In alcune occasioni è stato bravo Donnarumma». Sulle tante parate di Gianluigi Donnarumma il tecnico rossoblu fa una battuta: «Purtroppo sì… Se sapevo, avrei potuto evitare di farlo esordire qualche anno fa…».

Redazione MilanLive.it

