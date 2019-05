MILAN NEWS – Una stagione che dall’orlo del fallimento si è trasformata quasi improvvisamente in un’annata importante, dalla quale ripartire per un gran futuro assieme.

Maurizio Sarri pian piano si sta conquistando la fiducia del calcio britannico e del Chelsea; il tecnico italiano, dopo alcuni k.o. pensanti in campionato e la sconfitta in finale di Coppa di Lega ha risollevato la squadra londinese portandola con un turno di anticipo alla qualificazione matematica alla prossima Champions League.

Traguardo minimo ma importantissimo raggiunto ieri grazie al successo per 3-0 sul Watford (in gol anche Gonzalo Higuain) e ai rispettivi passi falsi delle altre pretendenti Tottenham, Arsenal e Manchester United. L’approdo alla fase a gironi di Champions avvicina automaticamente Sarri alla riconferma sulla panchina del Chelsea, dopo settimane in cui si era parlato di un addio quasi certo in estate per via di certi risultati non così positivi.

Visto il carattere vulcanico del patron Roman Abramovich, che in passato ha silurato senza grosse motivazioni fior fior di allenatori, Sarri non è ancora sicuro al 100% della permanenza, ma appare al momento difficile che lasci Londra dopo una sola stagione. Inoltre lo stesso ex Napoli ha sempre dichiarato pubblicamente di voler restare a lungo in questa società con un progetto tecnico ben preciso e votato a riportare il Chelsea in alto.

Accostato anche alla panchina del Milan, Sarri ha inoltre l’opportunità di blindare la sua posizione attuale vincendo l‘Europa League, competizione che vede il suo Chelsea in semifinale e pronto ad approdare alla finalissima di Baku contro la vincente di Arsenal-Valencia.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

