NEWS MILAN – Uno dei nomi più gettonati per la panchina del Milan è Maurizio Sarri. Stando ad alcune indiscrezioni, il suo nome sarebbe il preferito della società, in particolare di Leonardo e Paolo Maldini.

Il sogno dei tifosi si chiama sempre Antonio Conte, ma sembra ormai destinato alla Roma. Ai rossoneri sono stati accostati tantissimi nomi, almeno dieci. Uno dei primi della lista è proprio l’ex Napoli, attualmente sulla panchina del Chelsea. La stagione si sta chiudendo in maniera positiva, dopo un periodo che sembrava destinato all’esonero: la sua squadra è quarta in classifica a due giornate dal termine ed è in semifinale di Coppa Italia. L’andata si è chiusa in maniera positiva: 1-1 fuori casa contro l’Eintracht, che ha eliminato l’Inter agli ottavi.

Dopo la sfida di questa sera in Germania, Sarri ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Sky Sport’. Il tecnico ha commentato le numerosi voci che girano sul suo conto. Alla domanda se si sentisse in grado di dire che rimarrà al Chelsea, l’italiano ha risposto così: “Per quanto mi riguarda sì. Gli stadi, l’atmosfera che si vive qui è bellissima. Il calcio inglese mi attira molto“. Una conferma alle parole espresse qualche settimana fa in conferenza stampa. Ma tutto dipende da Roman Abramovich.

Redazione MilanLive.it

