NEWS MILAN – Un altro brutto episodio è appena accaduto in Milan–Bologna. Intorno al 25′, Lucas Biglia si è infortunato e ha chiesto il cambio. Gennaro Gattuso ha chiamato Tiemoué Bakayoko, ma il centrocampista francese si è rifiutato di entrare.

Il tecnico rossonero ha chiesto all’ex Monaco se fosse pronto per fare il suo ingresso: evidentemente il calciatore gli ha detto che aveva bisogno di altro tempo per riscaldarsi e a quel punto Rino ha scelto José Mauri. Dalle immagini mandate in onda da ‘Sky Sport’ si è visto un battibecco fra i due, con Gattuso che ha detto a Bakayoko che avrebbero chiarito dopo nello spogliatoio. Il francese gli ha risposto come per sfidarlo. Un’altra brutta macchia sul centrocampista, che ha voluto evidentemente “punire” l’allenatore per averlo tenuto fuori dai titolari oggi.

Bakayoko ancora protagonista in negativo. Dopo il ritardo di un’ora all’allenamento e la maglia di Francesco Acerbi esposta, un altro brutto atteggiamento. E stavolta siamo abbastanza certi che gli costerà caro. Il Milan non ha proprio bisogno di questi personaggi, per di più ad un costo piuttosto alto. La squadra ha bisogno di uomini, non di ragazzini viziati.

Redazione MilanLive.it

