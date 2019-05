MILAN NEWS – José Mauri, protagonista inaspettato di Milan-Bologna, potrebbe ottenere una nuova chance da titolare per la trasferta di Firenze. Ma tutto dipenderà da Hakan Calhanoglu, uscito malconcio insieme a Lucas Biglia lunedì sera.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Come riferisce Tuttosport oggi in edicola, nel caso il turco non dovesse farcela per la prossima gara, il 22enne sudamericano potrebbe diventare nuovamente un’opzione concreta per il prossimo appuntamento. Ma al momento non si registrano brutti segnali per il numero 10 del Diavolo: dopo l’indurimento muscolare accusato lunedì sera, ieri ha svolto il classico lavoro di scarico e filtra ottimismo per un suo pieno recupero. E l’ex Bayer Leverkusen, in caso di impiego effettivo, prenderebbe il posto dello squalificato Lucas Paquetá arretrando in mediana.

A Milanello, intanto, ieri è stato tirato un sospiro di sollievo a proposito di Biglia. Gli esami hanno infatti escluso fratture o lesioni, limitando la diagnosi a una contusione ossea e muscolare della porzione posteriore del bacino. Il centrocampista rossonero verrà valutato nei prossimi giorni, ma l’obiettivo dello staff tecnico e medico è quello di metterlo in condizioni per andare in panchina a Firenze. Molto, però, passerà dal riassorbimento della contusione e dal dolore che il giocatore sentirà o meno nella zona colpita.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it