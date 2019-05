NEWS MILAN – La resa dei conti tra passato e futuro. Fiorentina-Milan di domani sera non sarà solo un passaggio cruciale per la volata Champions, ma anche e soprattutto una sfida nella sfida tra Vincenzo Montella e Gennaro Gattuso.

Doppio 4-3-3: come riporta il Corriere dello Sport, anche l’ex rossonero se la giocherà così all’Artemio Franchi dove la viola non vince da 7 partite. Con Alban Lafont tra i pali, la linea difensiva vedrà nell’ordine Nikola Milenkovic, Federico Ceccherini, Vitor Hugo, Cristiano Biraghi. In mediana invece, invece, con Jordan Veretout squalificato, ci sarà Edimilson in cabina di regia con Marco Benassi e Bryan Dabo ai suoi lati. Definito anche il tridente: Kevin Mirallas e Federico Chiesa sulle fasce, con l’ex obiettivo Luis Muriel al centro.

Rino ritrova invece il capitano Alessio Romagnoli, di rientro dalla squalifica di due giornate, il quale, davanti a Gianluigi Donnarumma, dovrebbe far coppia con Cristian Zapata e non Mateo Musacchio con Ignazio Abate e Ricardo Rodriguez sugli esterni. A centrocampo torna Tiémoué Bakayoko dal primo minuti nonostante quanto accaduto lunedì sera a San Siro, mentre ci sarà Hakan Calhanoglu a prendere il posto di Lucas Paquetà con Frank Kessie sull’altro versante. In attacco, dopo i goal dell’ultima giornata, spazio per Suso e Fabio Borini ai lati di un Krzysztof Piątek che intanto preoccupa Gattuso.

Fiorentina-Milan, probabili formazioni:

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Ceccherini, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Edimilson, Dabo; Mirallas, Muriel, Chiesa. All. Montella

Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini. All. Gattuso

Redazione MilanLive.it

