MILAN NEWS – Eusebio Di Francesco è il nome in pole per la panchina del Milan, ma seguono tante altre idee. E nelle ultime ore, rivela La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, se n’è aggiunta un’altra sempre made in Italy: Simone Inzaghi.

Come infatti riferisce il quotidiano, ora anche il tecnico biancoceleste è finito nel mirino della società rossonera. Attualmente la sua posizione è salda, ma tutto potrebbe cambiare senza Champions League e soprattutto con un esito negativo in Coppa Italia. Così oltre alla Juventus che l’ha inserito come possibile piano B in caso di addio di Massimiliano Allegri o al mancato arrivo di un allenatore top, e l’Atalanta, nel caso in cui Gian Piero Gasperini salutasse, adesso spunta anche l’ipotesi Diavolo per il 43enne piacentino. Claudio Lotito – rivela il quotidiano -, pur non mollandolo facilmente, intanto sembrerebbe già cautelarsi sondando Roberto De Zerbi e Sinisa Mihajlovic. Il candidato principale in casa Milan, al di là di ogni smentita di rito, resta comunque Di Francesco. Ma parallelamente a Gasperini e Marco Giampaolo, ora anche Inzaghi, considerandone il profilo giovane ma l’esperienza già accumulata, diventa un nome da tenere sotto osservazione.

Redazione MilanLive.it

