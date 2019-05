MILAN NEWS – Non sarà Milan e non sarà neanche Roma. Il futuro di Antonio Conte dovrebbe essere ormai deciso.

Il tecnico italiano è molto vicino all’approdo all’Inter; secondo quanto riportato dalla redazione di Sportmediaset l’ex commissario tecnico azzurro dovrebbe avere raggiunto un accordo di massimo con la società milanese che ha deciso di accantonare Luciano Spalletti a prescindere dal piazzamento finale in campionato.

Conte dovrebbe avere scelto l’Inter sia per il feeling con Beppe Marotta, ex dirigente della Juventus, sia per un accordo contrattuale molto favorevole: offerti circa 9 milioni di euro per tre anni di contratto.

Proposta allettante per l’ex bianconero che è pronto a rientrare nel calcio che conta dopo l’esperienza tra alti e bassi al Chelsea. Conte inoltre sarebbe agevolato da un importante budget di mercato: Dzeko e Lukaku sarebbero i primi obiettivi interisti, mentre la posizione del ‘problematico’ Mauro Icardi potrebbe essere sempre più a rischio per lasciare spazio a rinforzi di alto livello. La telenovela riguardo all’ex c.t. dunque rischia di terminare già in questi giorni.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

