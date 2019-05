Fondamentale vittoria in chiave salvezza per il Milan Primavera, che vince 3-0 in trasferta contro l’Udinese. I rossoneri di Federico Giunti si portano momentaneamente al quartultimo posto nella classifica, dunque in zona play-out. Ma devono attendere i risultati del Sassuolo e dell’Atalanta, che giocano nel weekend.

Sono stati Capanni, Haidara e Merletti a segnare i gol che hanno permesso alla squadra di vincere e di portarsi a quota 29 punti. Il Milan Primavera aveva chiuso il primo tempo in vantaggio 1-0 grazie a un calcio di rigore, poi nella ripresa sono arrivate le reti che hanno chiuso la partita. Nelle prossime due giornate i rossoneri di mister Giunti affronteranno Sampdoria in casa e Fiorentina in trasferta.

CAMPIONATO PRIMAVERA, UDINESE-MILAN 0-3: IL TABELLINO

UDINESE (4-3-3): Crespi, Zanolla, Mazzolo, Parpinel, Ermacora; Battistella (25’st Beak), Ballarini, Gkertsos; Renzi (11’st Comisso), Compagnon, Kubala. A disp.: Sourdis, Snidarcig, Filipiak, Pecos Melo, Di Franco, Donadello, Bocic, Ilic. All.: Daniel

MILAN (4-3-1-2): Plizzari; Bellanova, Merletti, Djalò, Abanda; Frigerio, Brambilla, Brescianini; Haidara; Tonin (25’st Capone), Capanni. A disp.: Zanellato, Barazzetta, Martinbianco, Ruggeri, Sala, Michelis, Mionic, Olzer, Capone. All.: Giunti.

Arbitro: Cosso di Reggio Calabria

Gol: 41′ rig. Capanni (M), 9’st Haidara (M), 35’st Merletti (M)

Ammoniti: 45′ Bellanova (M), 22’st Battistella (U)

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it