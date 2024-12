L’offerta è arrivata, può salutare il Milan dopo un solo anno

Il Milan sta facendo le sue valutazioni in sede di calciomercato con i rossoneri che stanno pensando a quelle che dovranno essere le mosse sia in entrata che in uscita.

Un giocatore, arrivato lo scorso anno, potrebbe già salutare i rossoneri durante il mercato di gennaio anche se il club dovrà prima trovare un sostituto all’altezza.

A circa venti giorni dall’apertura ufficiale del calciomercato i club sono al lavoro per trovare i giusti innesti da immettere nelle proprie rose in vista della seconda parte di campionato. Il Milan sa bene quelle che dovranno essere le mosse da attuare con l’acquisto di un nuovo centrocampista che appare inevitabile per il club meneghino che finora sta puntando solamente sulla coppia formata da Fofana e Reijnders. Intanto però, si valutano anche delle mosse da attuare in uscita con offerte in arrivo per un calciatore.

Calciomercato, il Milan pensa ad una cessione: possibile addio dopo un anno

Filippo Terracciano è finito nel mirino di diverse squadre in vista della seconda parte di campionato con il terzino italiano che è alla ricerca di maggiore continuità non avendo a disposizione molto spazio in rossonero.

Arrivato dal Verona durante il gennaio del 2024, Filippo Terracciano ha fatto molta fatica nel trovare spazio alla corte di Stefano Pioli che lo ha provato in diversi ruoli, dal terzino al centrale fino ad arrivare al mediano. Paulo Fonseca ha dimostrato di vedere il calciatore classe 2003 come terzino inserendolo a volte al posto di Theo Hernandez e provandolo anche come alternativa per il binario di destra al posto di Emerson Royal e Davide Calabria.

Sulle tracce dell’ex Verona ci sono diversi club. Dal Torino al Como, passando proprio per il Verona, in molti hanno chiesto informazioni sul jolly difensivo a disposizione di Paulo Fonseca. I granata sono pronti a prendere il giocatore in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 7 milioni di euro ma il Milan, prima di dare l’ok alla sua partenza, deve assicurarsi di avere in rosa una valida alternativa.

Le piste per i rossoneri, in caso di partenza di Terracciano, appaiono due. Una porta alla promozione di Alex Jimenez, terzino spagnolo che ora fa parte del Milan Futuro, mentre l’altra è quella di andare a ricorrere al mercato con due giocatori della Fiorentina che potrebbero fare al caso della formazione di Fonseca. Nel mirino ci sono infatti sia Biraghi che Parisi, finora poco utilizzati da Palladino in viola.