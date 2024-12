Affare fatto, via dal Milan: sono tutti d’accordo

Addio in vista in casa Milan per quello che riguarda il mercato di gennaio con un giocatore che sembra essere in procinto di salutare la squadra rossonera.

Il mercato di gennaio si avvicina a grandi passi con il Milan che è al lavoro sia in entrata che in uscita per sistemare il proprio organico.

Le dichiarazioni di Paulo Fonseca al termine della partita vinta dal Milan contro la Stella Rossa hanno acceso diverse discussioni riguardanti la squadra rossonera. Il calciomercato è ormai sempre più vicino e la sensazione è che diversi giocatori potranno salutare la squadra al termine del 2024. Tra questi c’è un attaccante che ormai da tempo non rientra più nei piani del club meneghino, disposto a salutarlo a costo zero pur di liberarsi del pesante ingaggio.

Calciomercato, via libera ad un addio in casa Milan

Il Milan è pronto a salutare Luka Jovic in vista della seconda parte di stagione. Il centravanti serbo, fermo per un nuovo infortunio, non rientra più nei piani del club rossonero che è pronto a dare l’ok alla sua partenza a costo zero.

Sulle sue tracce ci sono al momento due squadre italiane. Il Parma ed il Torino hanno messo nel mirino il centravanti ex Fiorentina con i granata che vorrebbero una nuova alternativa per il proprio reparto avanzato considerato il fatto che Duvan Zapata dovrà restare fuori dai campi di gioco fino al termine della stagione. Arrivato a costo zero nell’estate del 2023, Jovic potrebbe salutare Milanello senza che il club chieda un euro per il suo cartellino.

Il serbo è finito in fondo alle gerarchie dell’attacco rossonero con Paulo Fonseca che ha messo anche Francesco Camarda davanti al classe 1995. Per Jovic si profila quindi un cambio di maglia con il giocatore che è seguito anche da alcuni club arabi pronti a portare nel loro campionato l’ex Real Madrid. Nelle prossime settimane ci sarà un incontro con il suo entourage per capire quale sarà il suo destino.

Nel caso in cui dovesse concretizzarsi l’addio di Jovic il Milan non tornerà sul mercato per sistemare l’attacco puntando sulla promozione in prima squadra di Francesco Camarda che ha dimostrato di essere pronto per fare bene anche in Serie A. I soldi che verrebbero risparmiati sull’ingaggio della punta verrebbero poi investiti nella ricerca di un centrocampista per la seconda parte di stagione.