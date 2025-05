Ribaltone totale, Sinner dice addio e cambia: fan senza parole

Importante novità nella vita di Jannik Sinner: in attesa dell’imminente ritorno in campo, il tennista si gode una nuova relazione

Jannik Sinner è sempre più vicino al rientro in campo. La squalifica di tre mesi è ormai (quasi) alle spalle: è stato un periodo difficile, ma per fortuna sta per diventare solo un brutto e amaro ricordo. Le polemiche intorno a questa vicenda continuano imperterrite: le recenti dichiarazioni di Federica Pellegrini si aggiungono a tante altre, che non hanno destabilizzato l’altoatesino. “Ognuno può pensarla come vuole, io non auguro a nessuno di passare da innocente quello che ho passato“.

Jannik è sicuro di sé, e di quello che si dice fuori dalla sua stretta cerchia non gli interessa. Testa solo sul tennis e sul campo: l’obiettivo è fare bella figura agli Internazionali d’Italia, torneo al quale parteciperà da numero uno al mondo. Ancora, nonostante la squalifica. Si sta allenando a Montecarlo per prepararsi al meglio ed è qui che si è palesata una importante “novità”: Sinner, secondo quanto riportato da Chi, ha una nuova fidanzata.

La nuova fiamma di Jannik Sinner, chi è Lara Leita

La sua storia con Anna Kalinskaya è finita da un po’ e, come scrive il noto quotidiano di gossip, Sinner starebbe frequentando una modella russa: si tratta di Lara Leito, che ha assistito agli allenamenti di Jannik a Montecarlo in questi giorni. I due sono stati pizzicati insieme dai paparazzi anche durante un bacio mentre si salutavano (dopo aver trascorso del tempo insieme). Insomma, sembrano esserci pochi dubbi.

Chi è Lara Leita? Come detto, è una modella russa di 31 anni (otto anni in più di Jannik) che vive a Montecarlo. In passato, ha avuto relazioni con Adrien Brody, attore statunitense, e Olivier Martinez, attore francese. Molto nota nei lussuosi circoli esclusivi del Principato e della Costa Azzurra. Sarebbe quindi in corso una frequentazione con il tennista italiano, che ha potuto dedicare un po’ di tempo a sé stesso durante questi tre mesi di squalifica, cosa che una stagione normale di tennis non ti permetterebbe o quasi.

Riposo, nuove relazioni, allenamento: è stato sicuramente un periodo psicologicamente duro da affrontare, ma questi elementi potrebbero aver giocato un ruolo importante in favore di Jannik, pronto a tornare in campo più forte di prima per conquistare di nuovo tutto. A partire dagli Internazionali d’Italia: non vediamo l’ora di rivederlo in azione e abbattere ogni avversario possibile. Non c’è modo migliore per dimenticare quanto accaduto e andare avanti.