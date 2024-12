Il ritorno in Serie A è sempre più vicino: Suso pronto a dire sì

L’ex Milan Suso è atteso in Serie A, colpo da urlo in vista del calciomercato di gennaio per i club italiani.

E se vi dicessimo che Suso sta per tornare in Serie A? La notizia è delle ultime ore e a quanto sembra lo spagnolo ex Milan potrebbe riabbracciare l’Italia già a gennaio. Ritorno in Italia da rivale per l’ex rossonero che ha tutto sommato lasciato un buon ricordo all’interno del club meneghino.

Il Milan è infatti la squadra dove Suso ha segnato più goal: 24 marcature totali, e 36 assist, in 153 partite con addosso la maglia rossonera. Certamente un bottino degno di nota per quello che per lunghi tratti è stato uno dei mancini più pericolosi e temibili del campionato. Oggi Suso ha 31 anni compiuti e la sua avventura spagnola sembra giunta al capolinea.

Dopo aver giocato per il Diavolo dal 2015 al 2020, il classe 1993 ha fatto le valigie per tornarsene a casa. Avventura fatta di alti e bassi per lui nel club andaluso, ha avuto il piacere di festeggiare con loro la vittoria dell’Europa League, arrivata tra l’altro contro la Roma, che a pochi mesi dalla scadenza avrebbe già spinto il proprio entourage a trovargli una nuova sistemazione.

Serie A, riecco Suso: ecco dove giocherà

E siccome in Serie A c’è chi non si è ancora scordato di lui, ecco che il ritorno nel Bel Paese appare servito. Suso in questo momento rappresenta più di una semplice idea per tre diversi club a caccia del loro obiettivo di inizio stagione. Ad oggi lo spagnolo piace molto alla Fiorentina che sente profumo d’alta classifica e che vorrebbe perciò regalare a mister Raffale Palladino un nuovo elemento sul quale poter contare.

Oltre ai viola, però, Suso interessa anche al Bologna. La formazione di Vincenzo Italiano presto dovrà pensare solamente al campionato, l’avventura in Champions League non è andata bene, e con un attaccante in più si potrà puntare con più serenità alla conferma in Europa attraverso il campionato. Non solo odore d’alta classifica, però, per Suso che sembrerebbe avere davanti a sé anche un altra possibilità.

Quella di accasarsi al Torino e di tornare ad essere uno dei giocatori simbolo del campionato. Se all’interno delle prime due realtà si ritroverebbe a fare il comprimario, nel club allenato da Paolo Vanoli si trasformerebbe invece in un protagonista. La scelta spetta solo a lui, tra qualche settimana lo spagnolo ex Milan annuncerà a tutti la sua decisione definitiva.