Allegri o Conte, la scelta è fatta: “A luglio al Milan”

Continua la caccia al nuovo tecnico del Milan: Antonio Conte o Max Allegri, è deciso chi sarà il successore di Conceicao

I tifosi del Milan attendono con grande ansia il 14 maggio, giorno nel quale potrebbero festeggiare la conquista del secondo trofeo quest’anno. Una stagione tutt’altro che esaltante per il ‘Diavolo’, addolcita dalla Supercoppa italiana strappata all’Inter e – forse – la Coppa Italia ancor da giocare col Bologna.

Per i tifosi rossoneri sono stati mesi difficili, che hanno visto il susseguirsi di due tecnici che non hanno propriamente scaldato gli animi nella piazza rossonera. Paulo Fonseca e Sergio Conceicao, probabilmente un destino comune. Perché la dirigenza di Via Aldo Rossi oltre a voler stringere il prima possibile la presa sul tanto atteso nuovo direttore sportivo, sta già guardandosi intorno per l’allenatore del futuro.

E nelle scorse ore in tal senso delle indicazioni sono già arrivate, tracciando una vera e propria corsa a due per la panchina rossonera. Antonio Conte o Massimiliano Allegri, la scelta è dietro l’angolo: l’annuncio fa sognare i tifosi milanisti.

Conte o Allegri: Milan, c’è già l’annuncio

Durante l’ultima puntata di ‘Milan Zone’, trasmissione in onda su canale Youtube di ‘Calciomercato.it’ che tratta i temi di casa rossonera, si è parlato di diversi temi. Quello più caldo rimane evidentemente la panchina del Milan in vista della stagione 2025/26 che i tifosi sperano possa essere quella del definitivo rilancio.

I risultati altalenanti con Fonseca prima e Conceicao poi in panchina sembrano aver portato la dirigenza di Via Aldo Rossi ad un’inevitabile decisione per la prossima stagione: la scelta di un nuovo tecnico. Massimiliano Allegri, svincolato, ed il tecnico del Napoli Antonio Conte sono i due profili che sono saliti sulle luci della ribalta e che effettivamente possono risultare i favoriti per provare a risollevare le sorti della squadra meneghina. A tal proposito, la situazione del Milan è un ‘unicum’.

A parlarne è stato Michael Cuomo, giornalista di ‘Telelombardia’: “L’Inter in tre anni fa due finali di Champions, il Milan invece un crollo totale”, viene detto durante la trasmissione a tema rossonero. Un parallelismo inevitabile dopo la conquista della finale contro il PSG da parte degli uomini di Inzaghi. “Il Milan ha bisogno solo di una figura. Un allenatore vero, forte. Le alternative sono soltanto due: Conte o Allegri. Datemi uno dei due il 1° luglio e sarò felice”, viene riferito durante l’ultima puntata.

“Il miglior allenatore rischia di vincere la Serie A, il miglior dirigente la Champions. Non è un caso. Il Milan ha una squadra forte, non serve una rivoluzione”, ha concluso così il giornalista.