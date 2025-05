Il ribaltone è servito: Conceicao cambia il Milan per la finale, scelta inattesa

Le ultimissime notizie in vista della finale di Coppa Italia, contro il Bologna, in programma mercoledì 14 maggio allo stadio Olimpico

E’ arrivata ancora una vittoria per il Milan di Sergio Conceicao. Christian Pulisic e compagni si sono imposti contro il Bologna, grazie alla rete dell’americano e alla doppietta di Santi Gimenez. Una vittoria quella del Diavolo, arrivata in rimonta, dopo il gol di Riccardo Orsolini.

Il Milan ha così centrato il quarto successo consecutivo. Un successo che non lascia altro che rimpianti, per una qualificazione in Champions League che sarebbe potuta essere realtà, con qualche punto in più. Ma non è tempo di bilanci. Bisogna concentrarsi sulla sfida che vale un trofeo, per chiudere la stagione, almeno con un sorriso.

Mercoledì, però, ci sarà un altro Bologna. Un Bologna, quello di Vincenzo Italiano, intenzionato, a scrivere la storia, tanto da decidere di snobbare il match di venerdì, affidandosi a diverse riserve, pur di arrivare al 100% a Roma. Una scelta, che solo il 14 sera capiremo se pagherà davvero.

Ma anche il Milan in realtà è pronto a cambiare. Il Diavolo che si vedrà mercoledì sarà diverso da quello ammirato ieri. E’ stato Sergio Conceicao a dirlo. D’altronde non è da escludere che i rossoneri tornino alla difesa a quattro. E’ improbabile, ma non è da escludere.

Milan, Conceicao pronto a cambiare: Gimenez merita la maglia

Di sicuro cambierà qualche pedina, a partire ovviamente da Rafa Leao. L’attaccante portoghese si riprenderà il posto, mandando in panchina João Félix. L’ex Chelsea anche ieri è stato protagonista di una prestazione incolore. Una sua conferma mercoledì è davvero impossibile.

Ci sarà poi anche Youssouf Fofana, lasciato a Milanello per smaltire completamente il problema al piede. Sarà lui ad affiancare Tijjani Reijnders. Nessuno ha dei dubbi in merito, come sul fatto che anche Fikayo Tomori si riprenderà il posto. Ieri sono arrivate rassicurazioni in merito.

La grande sorpresa, però, potrebbe essere un’altra. Questi giorni ci diranno se Santi Gimenez è riuscito ad effettuare il sorpasso su Luka Jovic. La rincorsa del messicano parte da lontano, parte da quel gol contro il Venezia, arrivato dopo una prestazione non proprio brillante. Decisamente meglio contro il Genoa, in cui ha servito l’assist per Rafa Leao. Ieri, infine, è arrivata sia la prestazione che i gol. Una doppietta, la prima in Serie A, che dovrebbe consegnargli una maglia da titolare