Aiuta il Milan a vincere, ma sarà addio: cessione da 20 milioni

Il club rossonero effettuerà più cessioni nel prossimo mercato estivo: una di queste riguarderà un calciatore che è entrato molto bene contro il Bologna.

Le sostituzioni effettuate da Sergio Conceicao per cercare di ribaltare il risultato di Milan-Bologna hanno funzionato. Sotto 0-1, l’allenatore portoghese ha effettuato tre cambiamenti nella squadra inserendo Kyle Walker per Alex Jimenez, Samuel Chukwueze per Strahinja Pavlovic e Santiago Gimenez per Luka Jovic.

Il terzino inglese ha portato equilibrio ed esperienza in campo, mentre è stato decisamente importante l’impatto che hanno avuto l’ex Villarreal e l’ex Feyenoord in fase offensiva. Il nazionale nigeriano ha partecipato attivamente a tutti e tre i gol rossoneri, due dei quali sono stati realizzati dal messicano. In quello del 3-1 c’è stato il passaggio diretto di Chukwueze a El Bebote, che di destro non ha fallito dall’interno dell’area.

Milan, partenza confermata: quanto serve per non fare minusvalenza

Nelle 7 precedenti partite tra Serie A e Coppa Italia, Chukwueze era rimasto in panchina senza entrare 4 volte. Quando era subentrato, lo ha fatto per pochi minuti: in totale 20. Non era esattamente un periodo brillante per lui, ma in Milan-Bologna si è fatto trovare pronto ed è riuscito a incidere quando al 65′ Conceicao lo ha fatto entrare. Un messaggio al suo allenatore in vista delle ultime partite della stagione, a partire da quella di mercoledì prossimo a Roma: la finale di Coppa Italia proprio contro il Bologna.

L’ex Villarreal non partirà titolare allo stadio Olimpico, però la sua prestazione a San Siro dimostra che può cambiare la partita con le sue caratteristiche. È un esterno offensivo veloce e che si può esaltare quando si creano spazi. Ci tiene a dare un buon contributo prima del probabile trasferimento. Starà a Conceicao decidere come e quando sfruttarlo.

Arrivato nel calciomercato estivo 2023 per 21,1 milioni di euro più bonus, il nigeriano non ha avuto un rendimento all’altezza delle aspettative. L’esplosione immediata di Christian Pulisic nel suo stesso ruolo non lo ha aiutato, però dobbiamo dire che sono calciatori di livello differente. Anche se Sammy talvolta ha mostrato di poter essere decisivo, non ha mai davvero insidiato la titolarità dell’ex Chelsea.

Già nella sessione invernale del calciomercato il Milan aveva provato a cederlo e aveva quasi chiuso l’accordo con il Fulham, saltato per mancanza di tempi tecnici per chiudere formalmente l’operazione. Il club inglese potrebbe rifarsi avanti, così come altri della Premier League. Attenzione pure a squadre di Liga, Saudi Pro League e Super Lig. Le richieste non mancheranno per Chukwueze, il cui costo residuo a bilancio al 30 giugno 2025 sarà di poco inferiore ai 13 milioni. Questa è la cifra per evitare una minusvalenza. Il club rossonero spera di piazzarlo sul mercato a circa 20 milioni, magari aiutato da un finale di stagione con prestazioni positive.