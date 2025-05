Allegri è in città, l’allenatore è pronto a firmare il contratto

Allegri a sorpresa è arrivato in città: l’allenatore potrebbe incontrare la sua futura squadra e arrivare ad un accordo

L’addio di Sergio Conceicao al Milan a giugno non è più così scontato. Gli ultimi buoni risultati e l’eventuale vittoria della Coppa Italia contro il Bologna mercoledì potrebbero aumentare le chance di permanenza dell’ex allenatore del Porto. Tutto però può ancora succedere e in via Aldo Rossi si sta comunque ragionando su possibili sostituti. Fra i nomi fatti negli ultimi mesi c’è quello di Massimiliano Allegri, libero da vincoli contrattuali dopo la recente esperienza, durata tre stagioni, alla Juventus.

L’allenatore livornese è alla ricerca di un progetto tecnico adatto per ripartire e il Milan sembra essere una buona soluzione per lui. Il suo nome però è sul taccuino anche di altre squadre italiane. Oltre al Milan, anche la Roma è alla ricerca di un nuovo tecnico per la prossima stagione, considerato che Claudio Ranieri, al termine di quest’anno, ha già deciso di ritirarsi: diventerà una sorta di consulente per la proprietà americana giallorossa e sarà quindi decisivo per la scelta del nuovo allenatore e Allegri è uno di quelli che convince di più.

Allegri sbarca a Roma, potrebbe incontrare i Friedkin

In queste ore allegri ha raggiunto la capitale. Il motivo della visita, ufficialmente, è per il tennis: in questi giorni infatti a Roma si giocano gli Internazionali d’Italia (torneo nel quale giocherà anche Jannik Sinner) e Allegri assisterà a qualche partita ma, secondo la Gazzetta dello Sport, non sono da escludere gli incontri con i Friedkin.

come detto, Allegri è uno dei nomi che la Roma sta prendendo in considerazione: molto dipenderà anche dai risultati che la squadra raggiungerà in questa stagione perché con la Champions convincere l’ex allenatore della Juventus sarà più semplice, senza invece diventa un po’ più complicato. Un altro ostacolo per il giallorossi è rappresentato dallo stipendio che è sicuramente molto alto: si può arrivare ad un accordo soddisfacente per entrambe le parti, ma bisognerà trattare.

Inoltre, per allegri bisognerà comunque vincere una forte concorrenza. Oltre al Milan, negli ultimi giorni si è parlato anche di una clamorosa ipotesi Napoli: il futuro di Antonio Conte in azzurro è ancora incerto e nel frattempo per tutelarsi Aurelio De Laurentiis avrebbe già avuto contatti con l’ex allenatore della Juventus per un una eventuale sostituzione. Fra i due c’è un ottimo rapporto e tutto fa pensare che l’accordo si possa fare. A quel punto però Conte sarebbe libero e il Milan potrebbe farci un pensierino e rimediare all’errore commesso un anno fa.