NEWS MILAN FIORENTINA – Stasera allo stadio Artemio Franchi di Firenze ci sarà una partita molto importante per la squadra di Gennaro Gattuso. I rossoneri sono costretti a vincere per mantenere vive le speranze di qualificazione in Champions League.

Fiorentina-Milan è un appuntamento da non fallire per il Diavolo. I 3 punti sono fondamentali, anche perché ci sarà da rispondere all’Atalanta. Alle 15 i ragazzi di Gian Piero Gasperini giocano a Bergamo contro il Genoa, squadra alla ricerca degli ultimi punti salvezza. Ovviamente i padroni di casa saranno favoriti, ma Grifone mai da sottovalutare. In ogni caso, i rossoneri dovranno vincere a Firenze.

Fiorentina-Milan, probabili formazioni: le scelte di Montella e Gattuso

Gattuso sembra avere le idee abbastanza chiare sulla formazione titolare da schierare in Fiorentina-Milan. Verrà confermato il modulo 4-3-3, niente esperimenti. Gianluigi Donnarumma regolarmente in porta, in difesa torna Alessio Romagnoli dalla squalifica e dovrebbe essere affiancato da Mateo Musacchio. L’ex Villarreal dovrebbe aver vinto il ballottaggio con Cristian Zapata. I terzini saranno Ignazio Abate a destra e Ricardo Rodriguez a sinistra.

A centrocampo c’è il ritorno di Tiemoué Bakayoko come perno centrale. Lucas Biglia è convocato, ma non è a disposizione per giocare. Pertanto toccherà all’ex Monaco, dopo le tante polemiche che lo hanno riguardato. Con lui in mediana ci sono Franck Kessie a destra e Hakan Calhanoglu a sinistra. Squalificato Lucas Paquetà per tre giornate, Gattuso è costretto ad arretrare nuovamente il turco nel ruolo di mezzala. Per quanto concerne l’attacco, confermati Jesus Suso e Krzysztof Piatek. La novità è l’inserimento di Fabio Borini a sinistra.

Vincenzo Montella per Fiorentina-Milan dovrebbe schierare i viola con il 4-3-3, abbandonando così la difesa a tre. Retroguardia col quartetto Ceccherini-Milenkovic-Hugo-Biraghi davanti a Lafont. In mediana agiranno Bryan Dabo, Edimilson Fernandes e Marco Benassi. In attacco un tridente temibile composto da Kevin Mirallas, Luis Muriel e Federico Chiesa.

SERIE A, FIORENTINA-MILAN: PROBABILI FORMAZIONI

Fiorentina (4-3-3) – Lafonf; Ceccherini, Milenkovic, Victor Hugo, Biraghi; Dabo, Fernandes, Benassi; Mirallas, Muriel, Chiesa.

Milan (4-3-3) – G. Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini.

