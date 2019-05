CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan farà un calciomercato oculato, attento. Senza la qualificazione in Champions League, la società dovrà fare di necessità virtù. Leonardo ha già fatto qualche sondaggio, ma senza prendere contatti.

In gennaio è arrivato Lucas Paquetà. Nella testa del dirigente rossonero ci sono anche altri brasiliani, in particolare due esterni di grande qualità: Everton, oggi in forza al Gremio, e Richarlison, che gioca nell’Everton. Un calciatore di altissime doti tecniche, arrivati in Europa grazie al Watford, arrivato dalla Fluminense. La scorsa estate è passato ai ‘Toffees’, dove per un periodo della stagione è stato uno dei migliori di tutta la Premier League. Sì, perché va a corrente alternata, ma quando è in giornata può decidere da solo le partite.

Richarlison, l’Everton chiede 70 milioni

Il Milan ha due grandi ostacoli per arrivare a Richarlison: il primo è chiaramente economico, visto che l’Everton chiede una cifra altissima per il suo gioiellino, si parla di almeno 70 milioni; il secondo, la fortissima concorrenza. Come scrive il ‘Mirror‘, sulle su tracce di sono Atletico Madrid e Paris Saint–Germain. Per questi ultimi due club, il costo dell’operazione non è di certo un problema. Per la società di via Aldo Rossi è invece inaccessibile. Ecco perché ci sentiamo di escludere senza dubbio questa pista. Il ‘Diavolo’ non può permettersi operazioni del genere. Piuttosto, deve fare come con Paquetà, ovvero acquistarli prima che il loro prezzo arrivi alle stelle. Il centrocampista non è stato pagato poco – 35 milioni circa -, ma ad oggi il suo valore è già molto più alto. Il brasiliano Everton potrebbe essere la soluzione: Leonardo lo conosce bene e ha le caratteristiche perfette per il gioco dei rossoneri. Che hanno un estremo bisogno di un esterno che sappia saltare l’uomo e creare superiorità numerica. Il Milan lo ha già trattato a gennaio, ma senza successo.

Redazione MilanLive.it

