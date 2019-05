NEWS MILAN – Il club rossonero in questi minuti ha diramato un comunicato ufficiale riguardante la squadra femminile. Carolina Morace non allenerà più le ragazze del Milan nella prossima stagione.

Di seguito la nota della società: «AC Milan e Carolina Morace comunicano l’interruzione del rapporto professionale relativo all’incarico di allenatore della squadra femminile. Il Club ringrazia Carolina per l’impegno e la serietà profusi nel corso della prima stagione rossonera nel campionato di Serie A».

Una comunicazione un po’ a sorpresa, vista la buona stagione 2018/2019 disputata. Il Milan Femminile è arrivato terzo nella classifica del campionato di Serie A. Un’annata che ha portato tante soddisfazioni, nonostante le ragazze non abbiano vinto alcun trofeo. Tuttavia, ci sono state ottime prestazioni e più di qualcuna si è distinta per il proprio rendimento. Carolina Morace con la propria esperienza è stata una buonissima guida per loro. Adesso la sua strada e quella del club si dividono, però. Vedremo chi sceglierà il Milan per rimpiazzarla. E vedremo anche che futuro avrà una delle calciatrici migliori della storia italiana, forse diretta verso un’altra panchina.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it