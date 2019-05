MILAN NEWS – Il calcio è strano e sorprendente per definizione, ma la stagione di Serie A in corso sta diventando addirittura paradossale, in particolare per i destini del Milan.

La squadra rossonera è passata nel giro di un mese dall’essere prima la favorita per la zona Champions League, poi la grande delusione della stagione per via di 3-4 risultati di fila negativi, ed ora dopo i successi con Bologna e Fiorentina di nuovo in pole per centrare il quarto posto che garantirebbe la qualificazione diretta alla competizione europea di maggior prestigio.

Tutto questo sali/scendi stagionale influisce anche sulle voci riguardanti il futuro di Gennaro Gattuso. Il mister calabrese infatti, dopo giorni in cui è stato messo pubblicamente alla gogna e descritto come sicuro esonerato a fine stagione, è ora di nuovo sulla cresta dell’onda grazie ai suddetti risultati che riportano il Milan in piena corsa Champions.

Secondo Sportmediaset la sua riconferma in vista del prossimo campionato è ora più probabile, visto che un arrivo al quarto posto finale rappresenterebbe una piccola impresa e soprattutto la perfetta chiusura di una stagione difficile ma dunque positiva. Il Milan inoltre è dalla sua parte: la squadra tifa affinché Gattuso possa restare in futuro e anche Paolo Maldini, suo grande amico, preferirebbe dare continuità al progetto tecnico guidato da Rino piuttosto che lanciarsi in nuove scelte azzardate.

Molto dipenderà dalle prossime due sfide di campionato contro Frosinone e Spal, da non fallire assolutamente: il club è pronto a ‘congelare’ eventuali contatti con Di Francesco e Inzaghi (considerati in pole per la panchina del Milan) per valutare al meglio il lavoro di Gattuso.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

