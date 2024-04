Dalla Juve… alla Juve, per Pioli una bizzarra coincidenza: stavolta sarà tutto diverso

Il Milan è atteso dalla Juventus nell’ultimo big match del campionato. Per Pioli, una coincidenza importante tra passato e presente della sua esperienza in rossonero

Sarà uno Juventus-Milan malinconico quello che si disputerà sabato 27 aprile. Una tendenza ormai consolidata nei confronti diretti tra le due squadre nelle edizioni più recenti del campionato.

Sono lontani i tempi di quando uno Juventus-Milan era decisivo per le sorti della Serie A. L’ultima volta è accaduto più di dieci anni, nel 2012, nel match passato alla storia per il gol non concesso a Muntari. Quella sera, la Juve di Conte ottenne un punto preziosissimo con l’1-1- di San Siro, arginando il tentativo di fuga del Milan di Allegri poi superato nel finale di quel campionato, il primo dei nove vinti consecutivamente dai bianconeri.

La sfida con la Juve di sabato 27 aprile, soprattutto nel caso di una vittoria che certificherebbe il secondo posto in campionato, può rappresentare la chiusura, di fatto, definitiva dell’esperienza di Stefano Pioli sulla panchina del Milan. Esperienza che ha vissuto proprio allo Stadium uno dei suoi momenti più significativi.

Dalla Juve .. alla Juve: l’inizio e la fine dell’era Pioli

L’unico Juve-Milan decisivo che si è disputato nelle annate più recenti è stato senza dubbio quello del 9 maggio 2021. In palio c’erano tre punti fondamentali in un’intricatissima lotta per la Champions League che coinvolgeva anche il Napoli, l’Atalanta e la Lazio, tutte posizionate con un gap minimo in classifica.

Con l’Inter di Conte vincitrice dello Scudetto c’erano tre posti a disposizione per cinque squadre. Il Milan, sempre tra le prime quattro classificate per tutta la stagione, ha rischiato di compromettere la qualificazione nel finale di campionato. Alla 35.a giornata, prima della sfida con i bianconeri disputata ancora a porte chiuse, i rossoneri avevano gli stessi punti della Juve e dell’Atalanta, con il Napoli a -2.

Un eventuale ko contro la Juve di Cristiano Ronaldo avrebbe compromesso tutto o quasi e, invece, quel 9 maggio, il Milan disputa una delle partite simbolo della gestione Pioli, imponendosi 0-3 con i gol di Diaz, Rebic e Tomori. Tre punti significativi che hanno rappresentato l’inizio di un biennio esaltante con il ritorno in Champions League dopo 7 anni di assenza e la conquista dello Scudetto.

Possiamo ritenere, senza dubbio, quel trionfo sui bianconeri come l'”inizio” del Milan di Pioli, di lì a poco di nuovo protagonista in Serie A e in Europa. Tre anni dopo, invece, sempre una sfida con la Juve allo Stadium può sancire, di fatto, la tappa finale di un percorso ormai destinato a esaurirsi a meno di clamorosi colpi di scena.

Come allora, serve una vittoria almeno per centrare l’ultimo residuo obiettivo dell’annata, un secondo posto che rappresenta il risultato minimo in una stagione che, indubbiamente, si concluderà non senza rimpianti.